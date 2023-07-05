مَرّ علينا هذا الأسبوع.. تَعَرّف على "أكثر الأيام حرارة" على وجه الأرض

ويتجاوز هذا القياس الرقم القياسي اليومي السابق (16.92 درجة مئوية) الذي تم تسجيله في 24 يوليو من العام الماضي؛ وفقًا لبيانات من المراكز الوطنية للتنبؤ البيئي التابعة للإدارة، والتي تعود إلى عام 1979.