"النمر" ينصح بإفطار الصائم بكوب ماء.. وشرب كميات كبيرة قبل الفجر غير صحي لسببَيْن

وتفصيلاً، قدَّم الدكتور "النمر" عبر حسابه الرسمي في تويتر نصيحة ببدء الإفطار في رمضان بكوب ماء، وليس بفنجان قهوة؛ لأن القهوة لا تعطي الجسم حاجته من الماء (الماء أولاً وليس القهوة أولاً)، مؤكدًا أن شرب كميات كبيرة ‏من الماء في رمضان قبل أذان الفجر غير صحي لسببَيْن، أحدهما أن الجسم لا يقوم بتخزين الماء الزائد على حاجته، بل يتخلص منه خلال 2-3 ساعات، والثاني أنك لن تستمتع أبدًا بنومك بعد ذلك.