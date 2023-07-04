"4 ضوابط احرص عليها قبل قياس الضغط".. نصائح من "سعود الطبية"

قالت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، إنه في العادة ما يرتفع ضغط الدم وينخفض على مدار اليوم، لكنه يمكن أن يضر بالقلب ويسبّب مشكلات صحية إذا ظل مرتفعاً فترة طويلة، لذا من المهم قياسه بشكلٍ منتظم.