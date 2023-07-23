رغم أنها لا تحرق الدهون.. نصف ثمرة من هذه الفاكهة قبل كل وجبة يخفض الوزن

لطالما ارتبط فقدان الوزن بالابتعاد عن الأطعمة، وتقليل الكميات المتناولة، ولكن دراسة جديدة أكدت أن إضافة أحد الأطعمة سيساعد على خسارة الوزن.
وحسب موقع "ريد "الصحي، أظهرت دراسة متعلقة بالنظام الغذائي، أن تناول نصف فاكهة جريب فروت قبل كل وجبة، سينتج عنه انخفاض الوزن بنهاية العام.
وكشفت الدراسة أن كل المشاركين فيها الذين تناولوا نصف ثمرة جريب فروت قبل كل وجبة، انخفض وزنهم بمعدل 1.6 كغ في غضون 3 أشهر، وهو ما يعادل 6.3 كغ سنويًّا.
لا تحرق الدهون ولكن..
وبالرغم من أن الفاكهة نفسها لا تحرق الدهون، لكنها تمتلك نسبة عالية جدًّا من المياه؛ مما يجعلك تشعر بالشبع، وتسرع عملية الهضم.
وتعد ثمرة الجريب فروت من الفواكه الغنية بفيتامين سي، كما تحتوي على البكتين، وهو أحد أشكال الألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على إبطاء تطور تصلب الشرايين، حسب "سكاي نيوز عربية".
وبالإضافة للدراسة، ينصح خبراء تغذية بأن يبدأ الشخص يومه بتناول ثمرة جريب فروت، بسبب فوائدها التي ستعود عليه طوال اليوم.