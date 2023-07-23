رغم أنها لا تحرق الدهون.. نصف ثمرة من هذه الفاكهة قبل كل وجبة يخفض الوزن

وكشفت الدراسة أن كل المشاركين فيها الذين تناولوا نصف ثمرة جريب فروت قبل كل وجبة، انخفض وزنهم بمعدل 1.6 كغ في غضون 3 أشهر، وهو ما يعادل 6.3 كغ سنويًّا.