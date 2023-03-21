هنا 5 نصائح عليك العمل بها لتجنب النزلات المعوية

وأضافت في إنفوجرافيك أن أهم النصائح، تتمثل في الحرص على نظافة الأواني المستعملة؛ لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها، وعدم ترك الطعام مكشوفًا، مع التأكد من أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة أو المغلية قبل الاستخدام وعدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة الجائلين.