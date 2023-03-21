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هنا 5 نصائح عليك العمل بها لتجنب النزلات المعوية

أبرزها الحفاظ على نظافة اليدين وأواني الطعام والشراب
هنا 5 نصائح عليك العمل بها لتجنب النزلات المعوية
سبق
سبق

قدّمت "صحة الرياض" مجموعة من النصائح الطبية لتجنب النزلات المعوية.

وقالت "صحة الرياض": إن من أبرز طرق تجنب النزلات المعوية، الحرص على النظافة، وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده، وكذلك عند الدخول لدورات المياه.

وأضافت في إنفوجرافيك أن أهم النصائح، تتمثل في الحرص على نظافة الأواني المستعملة؛ لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها، وعدم ترك الطعام مكشوفًا، مع التأكد من أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة أو المغلية قبل الاستخدام وعدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة الجائلين.

صحة الرياض
النزلات المعوية

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