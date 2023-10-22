اعرفها قبل فوات الأوان.. 8 علامات تحذيرية "غامضة" تشير إلى وجود مشكلة في القلب

ربما لاحظت أن كاحليك يبدوان منتفخين بشكل خاص، أو ربما تكون منطقة بطنك العامة هي التي تتورم باستمرار دون سبب واضح، التورم غير المبرر، المعروف باسم الوذمة، في الساقين أو الكاحلين أو البطن، قد يكون أيضاً علامات على قصور القلب.