امرأة مذهلة تنجو من 12 ورمًا.. كيف ظلت حية؟ وما هو طموح العلماء؟

ثم قام العلماء بتحليل الجينوم الكامل للمرأة، ووجدوا طفرات في جين يسمى MAD1L1، وهو ضروري في عملية انقسام الخلايا وتكاثرها، ونظروا في تأثير هذه الطفرات، ووجدوا أنها يمكن أن تغير عدد الكروموسومات في الخلايا. وتحتوي جميع خلايا جسم الإنسان على 23 زوجًا من الكروموسومات، واقترحت نماذج حيوانية أنه عند وجود طفرات في كلتا النسختين من الجين MAD1L1 -واحد من كل والد كما كان الحال مع المريضة- يموت الجنين.