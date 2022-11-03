امرأة مذهلة تنجو من 12 ورمًا.. كيف ظلت حية؟ وما هو طموح العلماء؟

عانت امرأة إسبانية من 12 ورمًا، خمسة منها خبيثة، قبل بلوغها 40 عامًا، وتغلبت عليها جميعًا، وهي حالة قد تساعد في تحسين التشخيص المبكر وتطوير علاجات جديدة للسرطان.
وتم تشخيص المريضة -التي لم يذكر اسمها- بالإصابة بأول ورم لها عندما كانت طفلة صغيرة في الثانية من عمرها؛ بينما كان آخر تشخيص في عمر 28 عامًا، ولم يتمكن الأطباء والعلماء الذين عالجوها من شرح كيف أمكنها البقاء على قيد الحياة.
وفي الفترة ما بين عمر السنتين و28 عامًا، تم تشخيص المرأة بـ12 ورمًا مختلفًا؛ خمسة منها كانت خبيثة، وأثّر كل منها على جزء مختلف من جسدها. ورغم هذا نجت.
والآن يأمل فريق في المركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان، أن تكون دراسة حالة المريضة "المذهلة" بمثابة "اختراق" وتمهيد للطريق للتشخيص المبكر للسرطان، وهو أمر قد ينقذ الكثير من الأرواح.
واكتشفوا أن أورام المرأة تنبع من حقيقة أنها ورثت طفرة جينية محددة من كلا والديها. ومن المثير للاهتمام أن الطفرة الجينية الموجودة في هذه المرأة، والتي تجعلها أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، هي أيضًا جزء من تفسير سبب عدم وفاتها؛ بحسب "روسيا اليوم".
ووجد الفريق أن الجهاز المناعي للمرأة يولّد بشكل طبيعي استجابة قوية مضادة للالتهابات تحارب الأورام، ويقترحون أن فهم كيفية القيام بذلك يمكن أن يساعد في تحفيز جهاز المناعة لدى مرضى آخرين.
وقال البروفيسور ماركوس مالومبريس، من المركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان (CNIO) في مدريد: "ما زلنا لا نفهم كيف يمكن أن تكون هذه المرأة قد تطورت خلال المرحلة الجنينية، ولا كيف أمكنها التغلب على كل هذه الأمراض".
وأضاف أن هذه "الحالة الاستثنائية" تمهّد الطريق للأطباء ليكونوا قادرين على التعرف على الخلايا في الجسم، التي يمكن أن تتحول إلى ورم، قبل وقت طويل من الاختبارات السريرية والتصوير التشخيصي الحالي.
وأشار إلى أن هذا "يوفر أيضًا طريقة جديدة لتحفيز الاستجابة المناعية لعملية سرطانية"، فعندما وصلت المريضة لأول مرة إلى عيادة CNIO، تم أخذ عينة دم لتحليل الجينات المرتبطة غالبًا بالسرطان الوراثي؛ ولكن لم يتم العثور على شيء غير مرغوب فيه.
ثم قام العلماء بتحليل الجينوم الكامل للمرأة، ووجدوا طفرات في جين يسمى MAD1L1، وهو ضروري في عملية انقسام الخلايا وتكاثرها، ونظروا في تأثير هذه الطفرات، ووجدوا أنها يمكن أن تغير عدد الكروموسومات في الخلايا. وتحتوي جميع خلايا جسم الإنسان على 23 زوجًا من الكروموسومات، واقترحت نماذج حيوانية أنه عند وجود طفرات في كلتا النسختين من الجين MAD1L1 -واحد من كل والد كما كان الحال مع المريضة- يموت الجنين.
وذهل الفريق عندما اكتشف أن المرأة لديها طفرات في كلتا النسختين ولكنها نجت، وتعيش حياة طبيعية قدر الإمكان لشخص يعاني من اعتلال صحي.
وكتب ميغيل أوريوست، المؤلف المشارك في الدراسة، في مجلة Science Advances، والذي ترأس الوحدة السريرية للسرطان العائلي التابعة لـCNIO حتى تقاعده في يناير الماضي، أنه لم يتم رؤية أي حالة أخرى مثل هذه من قبل.
وكان العلماء مفتونين عندما اكتشفوا أن السرطانات الخمسة الشديدة التي تم تشخيصها لدى المريض اختفت بسهولة نسبيًّا، ويقترحون أن "الإنتاج المستمر للخلايا المتغيرة قد ولّد استجابة دفاعية مزمنة لدى المريضة ضد هذه الخلايا، وهذا يساعد الأورام على الاختفاء".
ويأمل الفريق الآن، أن تفتح النتائج التي توصلوا إليها إمكانية خيارات علاج جديدة في المستقبل.