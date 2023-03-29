نصائح تُجَنب ربات البيوت المشاكل الصحية خلال رمضان.. حذار من هذه العادات

الوقوف لفترات طويلة في المطبخ خلال شهر رمضان خصوصًا، قد يعرّض ربات لمخاطر صحية؛ خاصة بالنسبة للنساء المتقدمات في السن أو اللاتي يعانين من مشاكل مزمنة وأمراض العظام.
وأوضحت أخصائية العلاج الطبيعي آزال رائد أبو لحوم، أن شهر رمضان تُرافقه بعض العادات الخاطئة في بيوتنا، وبالتحديد بالنسبة لربات البيوت؛ بسبب الانشغال بتجهيز الطعام وسفرات الفطور لفترات زمنية طويلة وبشكل يومي؛ مما ينتج عنه الوقوف لفترات طويلة؛ وبالتالي التسبب في مخاطر صحية أبرزها شعور بآلام في الركب والقدم ومشاكل في المشي، وشكوى من آلام شديدة أسفل العمود الفقري، وتعرض الأربطة للإجهاد خاصة إذا كان الوقوف بوضعية خاطئة، وحدوث آلام وتقلص في عضلات أسفل الظهر، واحتكاك في السطح الغضروفي، وإجهاد أربطة العمود الفقري الموجودة في منتصف الظهر؛ مما يؤدي إلى انحناء جانبي في العمود الفقري، وبروز شوكة عظمية في الكعبين خاصة مع زيادة الوزن.
وشددت أخصائية العلاج الطبيعي وفق "سكاي نيوز عربية" على أن تجنب مخاطر الوقوف في شهر رمضان يتطلب من ربات البيوت التحرك بشكل مستمر في المطبخ أو البيت، والجلوس من فترة إلى أخرى عند الشعور بالتعب، والتنويع في الحركات حتى لا يتعرض الجسم لوضعية واحدة لفترة طويلة، والحرص على القيام بنشاط رياضي حتى لو كان خفيفًا، ومحاولة تقليص فترة التواجد في المطبخ على مدار اليوم.
وأكدت آزال رائد أبو لحوم، أن النشاط الرياضي مهم جدًّا للسيدات سواء في رمضان أو في باقي أيام السنة؛ لأنه يُجَنّب ربات البيوت العديد من الأمراض والمخاطر الصحية؛ مضيفة أن الحركات الرياضية تنعكس إيجابًا على تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام والحفاظ على ليونة الجسم ومرونته والوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسين الصورة الذاتية للمرأة، وزيادة ثقتها بنفسها، والحد من الإصابة بالاكتئاب والتوتر والسيطرة على الغضب والقلق.