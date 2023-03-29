نصائح تُجَنب ربات البيوت المشاكل الصحية خلال رمضان.. حذار من هذه العادات

وأوضحت أخصائية العلاج الطبيعي آزال رائد أبو لحوم، أن شهر رمضان تُرافقه بعض العادات الخاطئة في بيوتنا، وبالتحديد بالنسبة لربات البيوت؛ بسبب الانشغال بتجهيز الطعام وسفرات الفطور لفترات زمنية طويلة وبشكل يومي؛ مما ينتج عنه الوقوف لفترات طويلة؛ وبالتالي التسبب في مخاطر صحية أبرزها شعور بآلام في الركب والقدم ومشاكل في المشي، وشكوى من آلام شديدة أسفل العمود الفقري، وتعرض الأربطة للإجهاد خاصة إذا كان الوقوف بوضعية خاطئة، وحدوث آلام وتقلص في عضلات أسفل الظهر، واحتكاك في السطح الغضروفي، وإجهاد أربطة العمود الفقري الموجودة في منتصف الظهر؛ مما يؤدي إلى انحناء جانبي في العمود الفقري، وبروز شوكة عظمية في الكعبين خاصة مع زيادة الوزن.