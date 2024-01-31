دون زيادة الوزن.. "جين واحد" يسمح للناس بتناول ما يريدون من الطعام

ويقول آلان سالتيل، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو والمؤلف الرئيسي للدراسة: "السعرات الحرارية الزائدة الناتجة عن الإفراط في تناول الطعام؛ يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، وتؤدي أيضًا إلى سلسلة من عمليات التمثيل الغذائي التي تقلل من حرق الطاقة؛ مما يجعل السمنة أسوأ. إن الجين الذي حددناه هو جزء مهم من هذا التحول من الوزن الصحي إلى السمنة".