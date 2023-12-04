بـ3 مكونات فقط.. مشروب بسيط له مفعول سحري في تنقية الجسم من السموم

ويتميز الشمندر والكركم بأنهما غنيان بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة والمركبات النشطة، التي تساعد على تنقية الدم بشكل أفضل، ويقللان من تأثير الإجهاد التأكسدي، كما أن وجود الحديد في الشمندر و"الجاجري" يساعد في تحسين مستويات الهيموجلوبين، وتنقية الدم بشكل فعال.