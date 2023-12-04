بـ3 مكونات فقط.. مشروب بسيط له مفعول سحري في تنقية الجسم من السموم

يتمتع جسم الإنسان بآلياته الخاصة للتخلص من الفضلات والسموم، ولكن هناك أوقاتًا لا يستطيع فيها الكبد والكلى إزالة السموم بسهولة، وعندها يمكن تضمين مشروب بسيط في النظام الغذائي لحل المشكلة.
ويتكون المشروب البسيط من مزيج من الشمندر والكركم، ويعد طريقة سحرية لتنقية الجسم من السموم بسهولة، ويعوض فقدان العناصر الغذائية، مع منح الجسم دفعة صحية من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، بحسب ما نشرته صحيفة "Times of India".
ويتميز الشمندر والكركم بأنهما غنيان بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة والمركبات النشطة، التي تساعد على تنقية الدم بشكل أفضل، ويقللان من تأثير الإجهاد التأكسدي، كما أن وجود الحديد في الشمندر و"الجاجري" يساعد في تحسين مستويات الهيموجلوبين، وتنقية الدم بشكل فعال.
ويمكن تحضير المشروب من مكونات بسيطة، تشمل:
جذر شمندر متوسط، ونحو سنتيمترَين من جذر الكركم الطازج، ومقدار سنتيمتر زنجبيل، وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون (اختياري)، وملعقة صغيرة من الجاجري، إضافة إلى 3 أكواب من الماء، وفقًا لـ"العربية نت".
• الخطوة الـ1: للبدء بهذه الوصفة السهلة يتم غسل الشمندر والزنجبيل والكركم.
• الخطوة الـ2: توزيع الشمندر والزنجبيل والكركم بشكل منفصل.
• الخطوة الـ3: إحضار وعاء يستوعب 3 أكواب ماء.
• الخطوة الـ4: يضاف الزنجبيل والكركم، ويتم تقليبهما جيدًا، ثم يتركان ليتخمرا.
• الخطوة الـ5: بعد تخمر الكركم يتم إضافة الشمندر إلى المزيج، ويترك على نار خفيفة لبضع دقائق، وبعدها يترك ليبرد.
• الخطوة الـ6: إضافة جميع المكونات إلى الخلاط مع عصير الليمون والجاجري أو العسل بهدف تحضير مزيج ناعم، ثم يتم تصفية المزيج جيدًا قبل الصب في أكواب لتناوله.