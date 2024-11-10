"أظافر هشة وفرط تساقط الشعر".. 10 علامات تشير إلى إصابتك بـ"نقص التغذية"

ومع ذلك، قد يكون الحصول على هذه العناصر الأساسية من نظامنا الغذائي صعبًا في بعض الأحيان، ووفقًا لموقع "news18"، تحدث حالات نقص التغذية عندما يفتقر الجسم إلى الفيتامينات والمعادن الكافية أو غيرها من العناصر الغذائية الضرورية، حيث تحتوي أجسامنا على أنظمة تحذير طبيعية تنبهنا إلى هذه النواقص، والأعراض مثل جفاف الجلد أو هشاشة الأظافر أو تساقط الشعر المفرط وهي علامات يجب أن ننتبه إليها.