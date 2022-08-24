"الغذاء والدواء": التجميد يُعتبر أفضل طرق حفظ التمر.. وهذه هي الأسباب

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن التمر يحتوي على سكريات ومعادن وفيتامينات.
وقالت: إن التجميد يُعتبر من أفضل طرق حفظ التمر، حيث يعمل على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة وخفض العمليات الحيوية والأكسدة.
وأضافت أن طرق حفظ التمر تشمل التبريد من خلال استخدام العبوات المناسبة، والتجفيف الذي يهدف إلى خفض الرطوبة.
وأشارت إلى أن ملوثات التمر تشمل "المواد الكيميائية والمواد الفيزيائية، إضافة إلى نمو الأحياء الدقيقة.
وفيما يتعلق بغسيل التمر، أوصت الهيئة بغسله جسدًا بماء جار قبل تناوله؛ لتقليل بقايا المبيدات والمواد الكيميائية، مع تجنب استعمال المياه المستخدمة في غسل التمر أكثر من مرة.