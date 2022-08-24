"الغذاء والدواء": التجميد يُعتبر أفضل طرق حفظ التمر.. وهذه هي الأسباب

وفيما يتعلق بغسيل التمر، أوصت الهيئة بغسله جسدًا بماء جار قبل تناوله؛ لتقليل بقايا المبيدات والمواد الكيميائية، مع تجنب استعمال المياه المستخدمة في غسل التمر أكثر من مرة.