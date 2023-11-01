مجلس شؤون الأسرة: أطفالنا يتعرضون للقلق والتوتر بسبب الأجهزة الذكية

أكد مجلس شؤون الأسرة أن أطفالنا يحاطون اليوم بوسائل إعلامية مختلفة تؤثر في اتجاهاتهم النفسية وتغيّر نمط حياتهم، مما يوجب على الأسرة الحرص والمتابعة وتقنين استخدام الأجهزة الذكية.
وقال المجلس: سجلت المملكة أعلى نسبة للأطفال الذين يمتلكون هاتفًا ذكيًا ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا.
وأضاف أن التطبيقات الأكثر استخدامًا بين الأطفال هي الواتساب وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك.
وأردف: تؤثر الأجهزة الذكية على الأطفال من خلال شعورهم الدائم بالقلق والتوتر وعدم الشعور بالوقت أو بالآخرين من حولهم وقلة أو انعدام الأنشطة الرياضية والدخول في حالة ترقب دائم لمواقع التواصل والميل إلى العزلة وقلة التواصل مع الآخرين.