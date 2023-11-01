مجلس شؤون الأسرة: أطفالنا يتعرضون للقلق والتوتر بسبب الأجهزة الذكية

وأردف: تؤثر الأجهزة الذكية على الأطفال من خلال شعورهم الدائم بالقلق والتوتر وعدم الشعور بالوقت أو بالآخرين من حولهم وقلة أو انعدام الأنشطة الرياضية والدخول في حالة ترقب دائم لمواقع التواصل والميل إلى العزلة وقلة التواصل مع الآخرين.