"تجمع القصيم الصحي للطلاب: الماء صديقكم في المدرسة ويحافظ على تركيزكم"

دعا تجمع القصيم الصحي الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد إلى جعل الماء رفيقهم اليومي في المدرسة، مؤكداً دوره الحيوي في تعزيز التركيز والانتباه، والوقاية من الجفاف، وتزويد الجسم بالطاقة والنشاط.
وأوضح التجمع أن شرب الماء بانتظام يسهم في تنظيم حرارة الجسم، ودعم صحة القلب والدورة الدموية، والمساعدة على الهضم، إضافة إلى حماية الأسنان، مشيرًا إلى أن هذه الفوائد تجعل من الماء عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الصحة العامة للطلاب وتحقيق أداء دراسي أفضل.
ويأتي هذا التوجيه ضمن حملة توعوية أطلقها تجمع القصيم الصحي تحت شعار "تعلم بصحة"، والتي تهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية بين الطلاب داخل البيئة المدرسية.