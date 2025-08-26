"تجمع القصيم الصحي للطلاب: الماء صديقكم في المدرسة ويحافظ على تركيزكم"

وأوضح التجمع أن شرب الماء بانتظام يسهم في تنظيم حرارة الجسم، ودعم صحة القلب والدورة الدموية، والمساعدة على الهضم، إضافة إلى حماية الأسنان، مشيرًا إلى أن هذه الفوائد تجعل من الماء عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الصحة العامة للطلاب وتحقيق أداء دراسي أفضل.