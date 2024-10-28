8 قواعد ذهبية من الآباء لبناء شخصية أطفال واثقة ومسؤولة...تعرف عليها

أفاد تقرير صحفي دولي بأن للآباء دورًا محوريًا في تربية الأطفال، حيث يضعون قواعد تساعد في غرس قيم الانضباط والاستقلالية والمرونة.
ووفقًا للتقرير، يعتمد الآباء على قواعد متميزة، من أهمها "لا اختصارات" التي تشدد على أهمية العمل الجاد والمثابرة، و"واجه مخاوفك" التي تشجع على تخطي العقبات وبناء الثقة، وتحمل المسؤولية التي تغرس قيمة المساءلة وفق "العربية نت".
كما تشمل القواعد "اللعب القوي بنزاهة" و"تعلم كيفية إصلاح الأشياء" لبناء روح رياضية واعتماد على الذات.
ويضيف التقرير قواعد "حماية العائلة" و"التعامل مع الفشل بلباقة"، لتعزيز القيم العائلية والنظرة الإيجابية للفشل، إضافة إلى قاعدة "احترام الجميع" التي تعلم الأطفال تقدير التنوع وإظهار الاحترام في التعاملات الحياتية.