8 قواعد ذهبية من الآباء لبناء شخصية أطفال واثقة ومسؤولة...تعرف عليها

ووفقًا للتقرير، يعتمد الآباء على قواعد متميزة، من أهمها "لا اختصارات" التي تشدد على أهمية العمل الجاد والمثابرة، و"واجه مخاوفك" التي تشجع على تخطي العقبات وبناء الثقة، وتحمل المسؤولية التي تغرس قيمة المساءلة وفق "العربية نت".