تزامنًا مع تمتعهم بالإجازة الصيفية.. مختص يدعو إلى ضرورة تكريس "إدارة الوقت" عند الأبناء

وأضاف "خوجة": من أهم المشكلات الصحية في الإجازة عدم الاهتمام بساعات النوم الصحي وجودته، فأهم أسباب عدم انتظام أيقونة النوم عند الأبناء قضاء فترات طويلة على الأجهزة الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي، فالإنسان يحتاج إلى متوسط الوقت للنوم من 7 - 8 ساعات، أما الأطفال الصغار ما دون سن الدراسة يحتاجون إلى حدود 10 ساعات من النوم يوميًا، والنوم مهم جدًا لصحة الإنسان سواء كانت من الصحة العقلية أو الجسدية أو النفسية، والحقيقة التي يجهلها الكثيرون أنه يوجد ثلاثة أنواع من الهرمونات تتأثر بالنوم المتأخر أهمها هرمون الميلاتونين الذي يفرز من الغدة الصنوبرية ويفرز في الليل، فالله عز وجل أوجد هذا الهرمون لإفرازه في الليل فقط، وليس في النهار حتى يسعد الجميع بنوم صحي، وبالتالي فإنه عند السهر يقل إفراز هذا الهرمون ويكون ضعيفًا جدًا، فالأشخاص الذين يسهرون يتعرضون إلى كثير من التقلبات المزاجية.