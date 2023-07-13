تزامنًا مع تمتعهم بالإجازة الصيفية.. مختص يدعو إلى ضرورة تكريس "إدارة الوقت" عند الأبناء

دعا استشاري طب الأسرة والمجتمع، البروفيسور توفيق أحمد خوجة، إلى ضرورة تكريس مفاهيم وأهمية "إدارة الوقت" عند الأبناء تزامنًا مع تمتعهم بالإجازة الصيفية، مشيرًا إلى أنه لوحظ أن معظم الأبناء يقضون جل أوقاتهم خلف العالم الرقمي، مما يترتب على ذلك الكثير من الانعكاسات على صحتهم وشخصيتهم، لغياب حسن التعامل وإدراك أهمية الوقت.
وأشار "خوجة" إلى أن الأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية أصبحت هي المهيمنة في موسم الإجازات، إذ إن من ملامح الإجازة تحول الليل إلى نهار، وتزداد المشكلة أكثر أن الفرد يكون عرضة لزيادة الوزن خلال الإجازة لأنه أصبح خاملاً ولا يمارس أي نشاط رياضي كما أن نوعية الأغذية التي يتناولها مليئة بالدهون المشبعة والسعرات الحرارية.
وبيّن أن الدراسات أثبتت أن ممارسة الألعاب الإلكترونية لفترة طويلة تمهد للإصابة بالسمنة الناتجة عن قلة الحركة، وتتسبب في الإصابة بالمشكلات في العمود الفقري وحدوث آلام الكتفين والرقبة ومفاصل اليدين، كما أن الجلوس أمام شاشات الحاسوب والهواتف لمدة طويلة يؤثر على صحة العين، مما يتسبب في إصابتها بالإجهاد والإصابة بقصر النظر، كذلك يتسبب كثرة اللعب بالألعاب الإلكترونية في ضعف الانتباه والتركيز، مما يؤثر على التحصيل الدراسي، بجانب اكتساب العدوانية والعنف.
وأضاف "خوجة": من أهم المشكلات الصحية في الإجازة عدم الاهتمام بساعات النوم الصحي وجودته، فأهم أسباب عدم انتظام أيقونة النوم عند الأبناء قضاء فترات طويلة على الأجهزة الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي، فالإنسان يحتاج إلى متوسط الوقت للنوم من 7 - 8 ساعات، أما الأطفال الصغار ما دون سن الدراسة يحتاجون إلى حدود 10 ساعات من النوم يوميًا، والنوم مهم جدًا لصحة الإنسان سواء كانت من الصحة العقلية أو الجسدية أو النفسية، والحقيقة التي يجهلها الكثيرون أنه يوجد ثلاثة أنواع من الهرمونات تتأثر بالنوم المتأخر أهمها هرمون الميلاتونين الذي يفرز من الغدة الصنوبرية ويفرز في الليل، فالله عز وجل أوجد هذا الهرمون لإفرازه في الليل فقط، وليس في النهار حتى يسعد الجميع بنوم صحي، وبالتالي فإنه عند السهر يقل إفراز هذا الهرمون ويكون ضعيفًا جدًا، فالأشخاص الذين يسهرون يتعرضون إلى كثير من التقلبات المزاجية.
وقال "خوجة" إنه يجب على الأبناء الذين يتمتعون بإجازة الصيف العمل على حسن إدارة الوقت، وتقنين استخدام التقنيات، والنوم المبكر وعدم السهر، وتناول الأكل الصحي وتجنب الوجبات غير الصحية، وممارسة الرياضة للحفاظ على الوزن وتجنب حدوث السمنة؟