ابتعد عنها فورًا.. 6 عادات يومية تسبّب شيخوخة جلدك

ويقول تقرير على موقع "دويتشه فيله" الألماني: مَن منا لا يرغب في الحفاظ على شباب دائم وإطلالة حيوية؟! في سبيل ذلك ننفق الكثير من المال والجهد، ونركض وراء الكريمات والجراحات التجميلية وغير ذلك، بَيْدَ أن ترك عادات سيئة كفيل بوقف سرعة شيخوخة بشرتنا.