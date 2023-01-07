هذا الدواء يحمل آمالًا لمرضى ألزهايمر

وأعطت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الجمعة، موافقتها على العلاج الذي كان منتظرًا، بعدما أثار حصول دواء سابق على موافقة الإدارة الأمريكية عقب الإجراءات نفسها قبل عام ونصف عام، انتقاداتٍ واسعة.