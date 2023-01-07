هذا الدواء يحمل آمالًا لمرضى ألزهايمر

يشكل دواء "ليكيمبي" (Leqembi) الذي أجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، "تقدمًا مهمًّا في معالجة مرض ألزهايمر"؛ إذ يعمل العلاج الجديد على إبطاء التدهور المعرفي للمرضى؛ وتحديدًا أولئك الذين لم يصلوا بعد إلى مراحل متقدمة من المرض.
وأعطت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الجمعة، موافقتها على العلاج الذي كان منتظرًا، بعدما أثار حصول دواء سابق على موافقة الإدارة الأمريكية عقب الإجراءات نفسها قبل عام ونصف عام، انتقاداتٍ واسعة.
وأوصت الإدارة الأمريكية بالعلاج الجديد الذي سيباع تحت اسم "ليكيمبي" للمرضى الذين لم يصلوا بعد إلى مراحل متقدمة من المرض.
وتولت مجموعة الأدوية اليابانية "إيساي" (Eisai) بالتعاون مع الأمريكية "بايوجين"، (Biogen) ابتكار العلاج الجديد الذي يؤخذ عن طريق الوريد مرة كل أسبوعين.
وأكدت إدارة الأغذية والعقاقير في بيان أن الدواء الجديد يمثل "خطوة متقدمة في محاربة مرض ألزهايمر بشكل فعال". ويطال هذا المرض نحو 6.5 ملايين أمريكي.