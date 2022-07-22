ماذا بعد انعدام تركيز طفلك؟ استشاري يحذر من "تضخم اللحمية"!

وأردف: كثير من الناس يتصورون أنه إذا زالت اللحمية مع العمر ينتهي الأمر، ولكن الحقيقة أنه قد تكون هناك بعض الآثار السلبية بسبب تركها حتى يتجاوز الطفل لعمر 8 أو 9 سنوات، وقد يؤدي ذلك إلى الحاجة لإجراء العديد من الجراحات في الفك أو الأسنان وغير ذلك.