راجع الطبيب فورًا.. شم رائحة كريهة "وهمية" قد يكون عارضًا لحالة طارئة تهدّد الحياة

كما أبلغ البالغون الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم، ولكن المتحكم فيه، عن روائح وهمية بشكل متكرر أكثر من أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع الكوليسترول. وأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم ولكن الخاضع للسيطرة، كشفوا أيضًا عن نتائج مماثلة؛ حيث أبلغوا عن روائح وهمية أكثر من أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.