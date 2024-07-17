"تسمُّم الدم الجرثومي".. الأعراض وأبرز طرق الوقاية بتوقيع "سعود الطبية"

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن تسمُّم الدم الجرثومي يعد عدوى في مجرى الدم، تنتج عن انتقال عدوى بكتيرية على الأغلب من مكانٍ آخر في الجسم؛ مثل الرئتين أو الجلد، وغالباً ما تكون حالة مهدّدة للحياة إذا لم يتم علاجُها بشكلٍ سريع.