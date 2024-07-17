"تسمُّم الدم الجرثومي".. الأعراض وأبرز طرق الوقاية بتوقيع "سعود الطبية"

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن تسمُّم الدم الجرثومي يعد عدوى في مجرى الدم، تنتج عن انتقال عدوى بكتيرية على الأغلب من مكانٍ آخر في الجسم؛ مثل الرئتين أو الجلد، وغالباً ما تكون حالة مهدّدة للحياة إذا لم يتم علاجُها بشكلٍ سريع.
وكشفت "المدينة" عن 3 أعراضٍ للإصابة بتسمُّم الدم الجرثومي تتمثل في: القشعريرة والحمّى، وتسارع دقات القلب ومعدل التنفس، وظهور بقع حمراء على الجلد.
وأضافت، أن طرق الوقاية تشمل أخذ التطعيمات الخاصة، والالتزام بمواعيد التطعيمات المقررة للأطفال، ومراعاة النظافة الشخصية، والحفاظ على نظافة الجروح والخدوش، وطلب العناية الفورية فور ملاحظة الأعراض.