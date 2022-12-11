بريطانيا.. علاج طفلة أصيبت بـ"سرطان دم" بتقنية ثورية جديدة

وأوضح باحثون خلال اجتماع سنوي عقدته الجمعية الأمريكية لأمراض الدم في عطلة نهاية الأسبوع، أنه في غضون 28 يومًا، كان وضع الطفلة مستقرًا، وهو ما أتاح إخضاعها لعملية زرع نخاع عظمي ثانية لإعادة عمل جهازها المناعي.