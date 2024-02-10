هل تشعر بالجوع بعد تناول الطعام مباشرة؟.. خبيرة تكشف 4 أسباب وتقدم الحلّ

وتقول: "قد تشير رغبة الشخص بتناول الحلويات مباشرة بعد تناول الطعام، إلى نقص العناصر المعدنية؛ مثل الزنك والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم؛ فمثلًا يساعد المغنيسيوم على تنظيم إنتاج الأنسولين؛ ما يحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم؛ أي يمكن أن ينخفض مستوى السكر في الدم بسبب نقص المغنيسيوم، والكربوهيدرات؛ ما يؤدّي إلى زيادة الشهية".