"الغذاء والدواء" تحذّر من مخاطر سوء استخدام الأدوية وحفظها

وأضافت في فيديو توعوي على حسابها بتويتر، أن الحذر ضروري من ترك الأدوية في الأماكن الحارة والمعرّضة لضوء الشمس المباشر، أو ترك الدواء كذلك في الأماكن الرطبة؛ ما قد يؤثر في فعاليته.