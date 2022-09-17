"الغذاء والدواء" تحذّر من مخاطر سوء استخدام الأدوية وحفظها

حذّرت هيئة الغذاء والدواء من عدة مخاطر تنتج من سوء الممارسات في استخدام الأدوية وحفظها.
وقالت الهيئة، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، إن التخلص من المنشور الموجود بعلبة الدواء الذي يحوي آثاره الجانبية وطريقة الاستخدام والحفظ والجرعات، قبل قراءته، من أبرز الأخطاء.
وأضافت في فيديو توعوي على حسابها بتويتر، أن الحذر ضروري من ترك الأدوية في الأماكن الحارة والمعرّضة لضوء الشمس المباشر، أو ترك الدواء كذلك في الأماكن الرطبة؛ ما قد يؤثر في فعاليته.
وحذّرت الهيئة كذلك من ترك الدواء بجانب الأجهزة الكهربائية، أو تجميد الأدوية السائلة بوضعها في الثلاجة.
ونصحت الهيئة بضرورة التأكّد من التعليمات الصحيحة لحفظ الأدوية من خلال قراءة النشرة المرفقة مع كل منها.