القوة العقلية لأطفالنا أمانة.. 7 أخطاء خطيرة تهددها يجب الحذر منها

2- الإصرار على الإنقاذ من الفشل

من الأمور المهمة كذلك عدم الإصرار على إنقاذهم من الفشل، فالآباء يصعب عليهم كثيرًا رؤية أبنائهم يواجهون تحديات يمكنهم هم حلها بسهولة نيابةً عنهم، لكن، على سبيل المثال إذا كان أداء طفلك سيئًا في المدرسة، فأنت تعلم أن إخباره بإجابات الواجب المنزلي لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية؛ لأنه لا يمكنك التواجد في الفصل عندما يتعين عليهم إكمال تلك الاختبارات بمفردهم.