غير عادية وعليك ملاحظتها.. 10 أعراض قد تشير إلى إصابتك بالسكري غير المشخّص

تعتبر الأعراض العادية مثل الشعور بالتعب والإرهاق والضعف من العلامات الأساسية على الإصابة بمرض السكري، لكن هناك علامات أخرى "غير عادية" قد لا يمكن ملاحظتها أبرزها رائحة الفم الكريهة.
ويؤدي السكري إلى زيادة نسبة الجلوكوز في الدم، وفي حين أن العديد من الأشخاص تعلموا كيفية التعامل مع هذه الحالة، فقد يواجه البعض الآخر صعوبة أكبر في محاولة الحفاظ على مستوى صحي للسكر في الدم.
وفق "روسيا اليوم" يمكن أن تكون البشرة الداكنة مؤشرًا محتملًا لوجود المرض، بما في ذلك وجود بقع عند منطقة الرقبة والفخذ والإبطين.
وهذا العرض يُعرف على وجه التحديد باسم الحمض الكيتوني السكري، فعادة ما تخرج الكيتونات الزائدة في مجرى الدم من الجسم عن طريق البول، ولكن عندما يبدأ الجسم في تفتيت الخلايا الدهنية للحصول على الطاقة كبديل لعدم القدرة على استخدام الأنسولين، فقد يؤدي ذلك إلى رائحة الفم الكريهة.
يمكن أن يسبب مرض السكري الغثيان والدوار بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما يمكن أن تؤدي الزيادة في مستويات الجلوكوز المرتفعة إلى التبول المستمر، مما قد يؤدي إلى الجفاف.
لسوء الحظ، يمكن لمرض السكري أن يضعف جهاز المناعة لديك، مما قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
التغيرات التي تطرأ على بصرك يمكن أن تشير أيضًا إلى احتمال إصابتك بمرض السكري، حيث يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على مستويات السوائل في عينيك، مما قد يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو صعوبة التركيز على الأشياء أو التورم حول عينيك.
علامة أخرى لمرض السكري غير المشخص يمكن أن تكون تغيرًا في حالتك المزاجية مثل الشعور بالانزعاج أكثر من المعتاد.
مؤشر آخر على احتمال الإصابة بمرض السكري هو الشعور المفاجئ بالحكة أو تقشر الجلد، خاصة في اليدين والقدمين.
ارتفاع مستويات السكر يمكن أن يسبب تلف الأعصاب، قد تلاحظ خدرًا أو وخزًا أو إحساسًا بالحرقان في أطرافك.
على الرغم من أن العديد من الأشخاص قد يعانون من جفاف الفم في بعض الأحيان، إلا أنه تم تصنيفه أيضًا كعلامة رئيسية لمرض السكري.
قد تلاحظ انخفاضًا مفاجئًا في وزن الجسم عندما يواجه جسمك صعوبة في إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل صحيح.