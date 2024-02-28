غير عادية وعليك ملاحظتها.. 10 أعراض قد تشير إلى إصابتك بالسكري غير المشخّص

التغيرات التي تطرأ على بصرك يمكن أن تشير أيضًا إلى احتمال إصابتك بمرض السكري، حيث يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على مستويات السوائل في عينيك، مما قد يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو صعوبة التركيز على الأشياء أو التورم حول عينيك.