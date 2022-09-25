الغذاء والدواء: مشروبات الطاقة والغازية المحلاة بالسكر "آمنة".. ولكن

وكشفت الهيئة أن مصادر الخطر المقصودة ثلاثة تشمل: الميكروبي؛ مثل احتواء المنتج الغذائي على فيروسات أو بكتيريا ممرضة، والكيميائي؛ مثل وجود متبقيات مبيدات أو ملوثات كيميائية كالرصاص والزرنيخ في الأغذية بنسب غير مقبولة، أو الخطر الفيزيائي؛ مثل وجود مواد غريبة ليست من طبيعة المنتج الغذائي، ومن ذلك وجود بقايا بلاستيك أو حشرات.