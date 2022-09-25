الغذاء والدواء: مشروبات الطاقة والغازية المحلاة بالسكر "آمنة".. ولكن

قالت هيئة الغذاء والدواء: إن هناك من يخلط بين كلمتي "آمن" و"صحي"، موضحةً أن كلمة "آمن" تطلق على المنتج الغذائي عند خلوه من أحد مصادر الخطر.
وكشفت الهيئة أن مصادر الخطر المقصودة ثلاثة تشمل: الميكروبي؛ مثل احتواء المنتج الغذائي على فيروسات أو بكتيريا ممرضة، والكيميائي؛ مثل وجود متبقيات مبيدات أو ملوثات كيميائية كالرصاص والزرنيخ في الأغذية بنسب غير مقبولة، أو الخطر الفيزيائي؛ مثل وجود مواد غريبة ليست من طبيعة المنتج الغذائي، ومن ذلك وجود بقايا بلاستيك أو حشرات.
وأكدت هيئة الغذاء والدواء أنه عند احتواء المنتج الغذائي على أحد هذه المخاطر، يعد غير آمن، ولا يُسمح بعرضه أو تداوله في الأسواق.
وأضافت أن كلمة "الصحي" تطلق على المنتجات التي تكون قيمتها الغذائية عالية.
ولفتت إلى أن المنتجات الغذائية التي تحتوي على كمية عالية من السكر أو الملح أو الدهون تعتبر "غير صحية"، ولكنها ليست بالضرورة غير آمنة.
وقالت: تعتبر المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والأخرى المحلاة بالسكر "آمنة"، أي أنها لا تحتوي على مصادر الخطر الميكروبي أو الكيميائي أو الفيزيائي، لكنها تعد غير صحية، والضرر الذي قد يحدث من هذه المنتجات مرتبط بزيادة الاستهلاك.