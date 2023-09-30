"مضادات الفيروسات"..سلاحك لتفادي "كوفيد" وحماية جهازك التنفسي في الخريف

يذكر أن غالبية سكان العالم أصيبوا، ولو مرة واحدة، بفيروس كورونا، ومن المرجح أن يكون مكتوب على جميعنا في العقود المقبلة أن نعاني من "كورونا" أكثر من مرة، بينما يختلف الباحثون حول مدى خطورة حالات الإصابة مرة أخرى وما إذا كان يمكن لـ"كوفيد-19" أن يسبب تغييرات دائمة في جهاز المناعة.