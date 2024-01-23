هل يمكن لمن يعيش بجهاز منظّم للقلب الزواجُ والإنجاب؟.. "النمر": نعم بشرطين

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن الأشخاص الذين يسايرون حياتهم بأجهزة لتنظيم القلب، يستطيعون الزواج والإنجاب بشرطين.
وأبان "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس": "فيما يخص جهاز منظم نبضات القلب؛ يستطيع الشخص الزواج والإنجاب وأن يمارس حياته بصورة طبيعية"؛ مشترطًا أن "يفحص البطارية سنويًّا، ويمكن يحتاج تجديدها بعد ٧ سنوات".
وعن الشرط الآخر، تابع: "يكون معه كارت الجهاز، وتقريرٌ عن حالته في السفر ودخول تفتيش المطارات".
يُشار إلى أن توضيح "النمر" قد جاء في رده على سائل يقول: "هل إذا شخص عامل داخل الجسم جهاز تنظيم نبضات القلب يتزوج عادي؟ وهل هناك أشياء تمنعه؟، وإذا فيه أشياء ممنوعة إيش هيا؟ وجزاك الله خير".