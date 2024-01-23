هل يمكن لمن يعيش بجهاز منظّم للقلب الزواجُ والإنجاب؟.. "النمر": نعم بشرطين

يُشار إلى أن توضيح "النمر" قد جاء في رده على سائل يقول: "هل إذا شخص عامل داخل الجسم جهاز تنظيم نبضات القلب يتزوج عادي؟ وهل هناك أشياء تمنعه؟، وإذا فيه أشياء ممنوعة إيش هيا؟ وجزاك الله خير".