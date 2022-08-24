"النمر" يسلّط الضوء على الأسباب المؤدية لتورّم القدمين

كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، أن من أسباب تورم القدمين "دوالي الساقين، الحمل، وضعف القلب".
وأوضح "النمر" أن الأسباب تشتمل كذلك على قصور الكلى، وتليف الكبد إضافة إلى تأثير بعض الأدوية مثل amlodipine.
جدير بالذكر أن تورم القدمين عند كبار السن قد يكون نتيجة التعرض للجروح والإصابات والتواءات التي تتسبب في تمزيق الأوعية الدموية، وقد يكون سببه هو التهاب المفاصل.
ومن أحد الأسباب المؤدية إلى تورم القدمين عند كبار السن تراكم حمض اليوريك بالجسم؛ نتيجة الإصابة بمرض النقرس، وكذلك عدم تناول الماء بشكل كافٍ يؤدي إلى تورم القدمين وذلك نتيجة احتباس وتراكم السوائل بالجسم.
وقد يحدث التورم نتيجة الجلوس لفترة طويلة وعدم ممارسة أي نشاط بدني، أو عند الوقوف أو المشي لوقت طويل.