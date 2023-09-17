3 أنواع وميلاد الرجال به مرجّح.. ماهية "عمى الألوان" تبرزها "سعود الطبية"

وعن أنواع عمى الألوان، بيّنت المدينة، عبر إنفوجراف على حسابها بـ"إكس"، أنه قد لا يكون لدى الأشخاص المصابين بعمى الألوان القدرةُ على تمييز 3 أنواع هي: "درجات مختلفة من اللونين الأحمر والأخضر (الأكثر شيوعًا)"، و"درجات مختلفة من اللونين الأزرق والأصفر (الأقل انتشارًا)"، و"أي ألوان".