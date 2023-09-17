3 أنواع وميلاد الرجال به مرجّح.. ماهية "عمى الألوان" تبرزها "سعود الطبية"

قالت مدينة الملك سعود الطبية -عضو تجمع الرياض الصحي الأول- إن عمى الألوان يحدث عندما لا يتمكن الشخص من رؤية الألوان بالطريقة العادية؛ مشيرة إلى طبيعته وألوانه.
وأوضحت المدينة، أن عمى الألوان هو ضعف رؤية الألوان أو القصور في رؤيتها؛ مما يؤدي إلى عدم القدرة على التمييز بين ألوان معينة، وعادة ما يكون عمى الألوان وراثيًّا؛ منبهة إلى أن الرجال على الأرجح يولدون مصابين بهذه الحالة من عمى الألوان.
وعن أنواع عمى الألوان، بيّنت المدينة، عبر إنفوجراف على حسابها بـ"إكس"، أنه قد لا يكون لدى الأشخاص المصابين بعمى الألوان القدرةُ على تمييز 3 أنواع هي: "درجات مختلفة من اللونين الأحمر والأخضر (الأكثر شيوعًا)"، و"درجات مختلفة من اللونين الأزرق والأصفر (الأقل انتشارًا)"، و"أي ألوان".
وأضافت: "الأشخاص المصابون بقصور في رؤية الألوان، عادة لا يكون لديهم قصور تام في رؤية كلتا مجموعتي الألوان، ويمكن أن تكون العيوب خفيفة أو متوسطة أو شديدة".