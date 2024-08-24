نصيحة طبية: على كبار السن تجنب هذه الأطعمة

أوصت الدكتورة صوفيا كارداشوفا، اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي، كبار السن بالامتناع عن تناول بعض الأطعمة.
وبحسب صحيفة "جازيتا" أشارت الأخصائية، إلى أن على كبار السن الابتعاد عن تناول الجريب فروت؛ لأن بعض الأدوية التي يتناولها كبار السن قد لا تتوافق مع الجريب فروت، وتجنب البيض النيئ لأنه يمكن أن يكون مصدرًا لعدوى مرضية.
وقالت: "يجب على كبار السن توخي الحذر عند تناول الجريب فروت ومنتجاته، لأنها يمكن أن تتفاعل مع أدوية تخفيض مستوى ضغط الدم والقلق والأرق، لأن عواقبها مزعجة".
ووفق موقع RT أضافت الدكتورة صوفيا: تؤثر الأطعمة الدهنية والمقلية والساخنة والحادة والمتبلة، سلبًا في الغشاء المخاطي للمعدة، الذي يتباطأ تجدده لدى كبار السن بسبب اضطراب عملية التمثيل الغذائي. كما أن المعلبات والنقانق تحتوي على نسبة عالية من الملح؛ لذلك قد تسبب الوذمة. ومن الأفضل استبدال السكر والحلويات بالعسل والفواكه المجففة والفواكه الطازجة.
وأردفت: "من الأفضل لكبار السن استبعاد الأجبان الزرقاء والأطباق المصنوعة من البيض واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية التي لم تخضع لمعالجة حرارية كافية؛ لأنها قد تحتوي على مسببات الأمراض والتهابات خطيرة؛ حيث إنه مع تقدم العمر تضعُف منظومة المناعة؛ وبالتالي قد تكون مضاعفاتها خطيرة".
ولفتت الأخصائية إلى أن تناول البيض النيئ، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسلمونيلا التي يصاحبها التقيؤ والإسهال، الذي يسبب فقدان الكهارل والبوتاسيوم؛ مما قد يؤدي إلى سكتة قلبية.