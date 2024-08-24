نصيحة طبية: على كبار السن تجنب هذه الأطعمة

وبحسب صحيفة "جازيتا" أشارت الأخصائية، إلى أن على كبار السن الابتعاد عن تناول الجريب فروت؛ لأن بعض الأدوية التي يتناولها كبار السن قد لا تتوافق مع الجريب فروت، وتجنب البيض النيئ لأنه يمكن أن يكون مصدرًا لعدوى مرضية.