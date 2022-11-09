كيف يجب أن نعيش لكي يعمل الدماغ بفعالية؟

3- تناول الشاي بالسكر مع الحلويات- إن ارتفاع مستوى السكر في الدم يكبح وظائف البنكرياس، ويمكن أن يحفّز تطور مرض السكري، لأنه تحت تأثير السكر، يظهر عددٌ كبيرٌ من الجذور الحرة في الجسم، التي يمكنها إلحاق الضرر ببنية الدماغ ونقل النبضات العصبية. ووفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يجب ألا يستهلك الشخص أكثر من ست ملاعق صغيرة من السكر في اليوم.