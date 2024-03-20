السرعة والانتباه أهم خطوتين.. الطريقة المثلى لحماية الطفل من الإصابة بالجفاف

إذا كنت تبحثين عن بعض النصائح لضمان بقاء طفلك رطباً حتى لو لم يشعر بالرغبة في الرضاعة أو شرب السوائل، فيجب أن تستمري في تزويد رضيعك بحليب الثدي، فإذا كان يعاني القيء، يمكن إعطاؤه وجبات أصغر حجماً وبشكل متكرّر للمساعدة في الحفاظ على رطوبة الجسم دون التسبُّب في مزيدٍ من اضطرابات المعدة.. مع ضرورة تجنُّب تقديم المشروبات الغازية أو العصير غير المخفّف للأطفال في أيّ عمرٍ؛ لأن هذه المشروبات لا تحتوي على التوازن المناسب من الشوارد، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض مرضهم.