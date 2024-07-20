خاصة خلال الصيف.. خبراء: أغطية الوسائد "أقذر من المرحاض" بآلاف المرات

حذّر الخبراء من أن التعرُّق خلال النوم ليلاً، خاصة في هذه الأجواء الحارّة، يمكن أن يؤدي إلى تكاثر البكتيريا في أغطية الوسائد؛ ما يجعلها "أقذر من المرحاض" إذا لم يتم غسلها بانتظام.