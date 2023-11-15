مختص يُحذِّر من تناوُل المضادات الحيوية بدون وصفة

وأكد على هامش مشاركة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، الممتد من 18 إلى 24 نوفمبر تحت شعار "معًا للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات"، أهمية مضادات الميكروبات في الطب الحديث، منوهًا بدورها الفعال في منع وعلاج العدوى، والوقاية من انتشار الأمراض بين البشر أو الحيوانات أو النباتات؛ ولهذا فقد أسفرت عن تحسين مستوى صحة الإنسان والحيوان إلى حد كبير، كما أنها تقلل المضاعفات المرضية الخطيرة، وأيضًا الوفيات.