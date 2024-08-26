توازنهم يبدأ من عندك.. 6 خطوات فعّالة تحدُّ من استخدام أطفالك الأجهزة الإلكترونية

وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن توازن الأطفال الرقمي يبدأ من عند الآباء، مشيراً إلى 6 خطوات قابلة للتطبيق؛ للحد من استخدام أطفالك الأجهزة الإلكترونية، أولاها "كن قدوة"؛ بتقليل استخدامك الأجهزة الإلكترونية أمامهم ليتعلموا منك السلوك الصحيح.