توازنهم يبدأ من عندك.. 6 خطوات فعّالة تحدُّ من استخدام أطفالك الأجهزة الإلكترونية

أكّد تجمُّع القصيم الصحي، أن الوعي بتأثير الأجهزة الإلكترونية على صحة الأطفال، والحرص على توفير بدائل مناسبة لهم؛ يُسهمان في نموهم العقلي والبدني بصورة صحية وسليمة.
وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن توازن الأطفال الرقمي يبدأ من عند الآباء، مشيراً إلى 6 خطوات قابلة للتطبيق؛ للحد من استخدام أطفالك الأجهزة الإلكترونية، أولاها "كن قدوة"؛ بتقليل استخدامك الأجهزة الإلكترونية أمامهم ليتعلموا منك السلوك الصحيح.
وأشار "القصيم الصحي" إلى تخصيص الآباء وقتاً للجلوس مع الأسرة دون استخدام الأجهزة، ووضع مؤقت لأجهزتهم لضبط وقت الاستخدام، بحيث لا يتجاوز ساعتين يومياً للأعمار من 5 إلى 18 سنة.
وأضاف: حدّد أوقاتاً للأجهزة وأخرى للنشاطات البدنية، مثل الرياضة والهوايات والأعمال البدوية، وأشركهم في أنشطتك التفاعلية، مثل الطبخ وغسل السيارة والتسوّق، وكن مطلعاً بالتطورات التقنية؛ لتوجيههم في اختيار المحتوى والتطبيقات المناسبة.