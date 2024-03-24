استشارية: صيام الأطفال التدريجي نافذة نحو بناء الشخصية والتقدير الذاتي

وحذّرت "الأحمري" من إجبار الطفل على الصيام خلال شهر رمضان المبارك، وتخويفه من عقاب الله عز وجل، مبيّنة أن التشجيع بعبارات مثل (أنت بطل وقوي)، (أنت اليوم صائم مثلنا ما شاء الله)، وغيرها من العبارات التشجيعية والثناء عليه عند المحاولة لها أثر إيجابي على تعزيز الصيام لديه، كما حذرت من المقارنة مع الأطفال الآخرين الأكثر تحملاً للصيام حتى لا يتولد لديه ردود فعل سلبية أو شعور بالنقص أمام الآخرين.