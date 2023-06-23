30 عاماً مقبلة محفوفة بالمخاطر.. 1.3 مليار مصاب بـ"السكري" في 2050!

وقال الباحثون إن نسبة الانتشار حاليًا 6.1 بالمئة، لكن كل الدول عرضة لزيادة معدلات الإصابة، وأوضح ليان أونغ، الباحث الرئيسي للدراسة: "معدل انتشار المرض السريع لا يبعث على القلق فقط وإنما يمثل أيضًا تحديات لكل نظام صحي في العالم"، مشيرًا إلى أن السكري يرتبط بعدد من الأمراض الأخرى، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".