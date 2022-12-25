"شؤون الأسرة": 7 طرق للحفاظ على صحة الأطفال خلال فصل الشتاء

ونصح المجلس في إنفوجراف توعوي بأبرز طرق المحافظة على صحة الأطفال خلال الشتاء؛ من خلال الحرص على النظام الغذائي لدعم الجهاز المناعي للطفل، والحرص الدائم على غسيل الأيدي بعد لمس الأسطح، والالتزام بشرب المياه والسوائل الساخنة لتدفئة الجسم، واختيار الملابس الشتوية المناسبة التي لا تعيق الحركة، والتشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية والحركة والمواظبة على التطعيمات الموسمية، واستشارة الطبيب المختص مع الابتعاد عن الوصفات التقليدية.