توقيت قريب.. عالِم فيروسات روسي يحدد موعد نهاية جائحة "كورونا"

أعلن أناتولي ألتشتاين، كبير الباحثين في مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أنه ليس مستبعدًا الإعلان عن نهاية جائحة "كوفيد-19" قبل نهاية العام الجاري.
وقال عالم الفيروسات الروسي في حديث إلى صحيفة "إزفيستيا": "برأيي من الأفضل تأجيل الإعلان عن انتهاء الجائحة بضعة أشهر. ولكن يجب حتى بعد الإعلان عن انتهاء الجائحة، إبقاء بعض القيود والتدابير سارية المفعول، مثل التطعيم والمسافة الاجتماعية واستخدام الكمامات في أماكن التجمعات العامة".
وأضاف وفق "روسيا اليوم": سيلعب العامل المناعي في المستقبل القريب، دورًا مهمًّا جدًّا في مسار الجائحة؛ لأنه حاليًا لا يمكن القول إن البشرية "غير محصنة ضد الوباء؛ لذلك سيستمر"؛ بل يمكن القول إن الإصابات ستنخفض وكذلك الوفيات.