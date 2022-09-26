توقيت قريب.. عالِم فيروسات روسي يحدد موعد نهاية جائحة "كورونا"

وأضاف وفق "روسيا اليوم": سيلعب العامل المناعي في المستقبل القريب، دورًا مهمًّا جدًّا في مسار الجائحة؛ لأنه حاليًا لا يمكن القول إن البشرية "غير محصنة ضد الوباء؛ لذلك سيستمر"؛ بل يمكن القول إن الإصابات ستنخفض وكذلك الوفيات.