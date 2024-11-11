"المجلس الصحي" يكشف عن أبرز أعراض تصلُّب الشرايين وطرق الوقاية منه

وتفصيلاً، أوضح المجلس عبر حسابه على "إكس" أن أبرز أعراض تصلُّب الشرايين تتمثل في ألم في الصدر "الذبحة الصدرية"، وصعوبة في الكلام، وفقدان الرؤية في عين واحدة بشكل جزئي أو كلي، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم بشكل طارئ وسريع.