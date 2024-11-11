"المجلس الصحي" يكشف عن أبرز أعراض تصلُّب الشرايين وطرق الوقاية منه

كشف المجلس الصحي السعودي أن تصلُّب الشرايين يحدث نتيجة تراكم وتجمُّع مواد شحمية ودهنية متأكسدة على جدران الشرايين؛ ما يحد من تدفق الدم إلى أعضاء الجسم.
وتفصيلاً، أوضح المجلس عبر حسابه على "إكس" أن أبرز أعراض تصلُّب الشرايين تتمثل في ألم في الصدر "الذبحة الصدرية"، وصعوبة في الكلام، وفقدان الرؤية في عين واحدة بشكل جزئي أو كلي، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم بشكل طارئ وسريع.
وللوقاية من تصلب الشرايين ينصح المجلس الصحي بالامتناع عن التدخين، وممارسة النشاط البدني المنتظم، واستخدام الأدوية بشكل منتظم مع وجود عامل خطورة سابقة، وإجراء الفحوصات الدورية، وتغيير نمط الحياة غير الصحي إلى نمط حياة صحي.