دراسة حديثة تنسف المعتقد الشائع حول مكملات زيت السمك: عديمة القيمة

وشددت الدراسة على أن الملصقات يمكن أن تشير إلى أن هذا المكمل الغذائي "يدعم وظيفة المناعة، على سبيل المثال، ولكن يجب ألا تصل إلى حد القول أن المكمل يمنع أو يعالج أو يشفي مرضًا ما".