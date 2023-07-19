"الخضيري": احتمال انتقال مرض السرطان بالوراثة ضعيف ونادر

وتابع في تغريدة على حسابه بتويتر، قد يكون وراثياً إذا كان بعائلة ما 3 حالات سرطان من النوع نفسه في 3 أقارب من الدرجة الأولى (مثل سرطان قولون عند العم وابن العم أو الأخ أو الأب أو سرطان ثدي عند حالتين وابنة خالة وابنة عم).