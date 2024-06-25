كأنها أتتْ من ملائكة الرحمة.. "الخضيري": من يريد الصحة فليجهز طعامه بنفسه!

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن من يريد الصحة فعليه بتجهيز طعامه بنفسه ويتعب قليلًا من أجل صحته، مشيرًا إلى أن معظم المطاعم تضيف 9 إضافات صناعية.
وأوضح "الخضيري" أن الإضافات الصناعية هي: مواد حافظة ومثبتة للطعم ومحسنات ومبيضات ومواد لتنعيم الخبز، بعضها تدخل في صناعة الشامبو، وسمن صناعي نباتي "مهدرج"، وهو ضروري لتجهيز الطعام في معظم المطاعم.
وأضاف: "مع ذلك تجد الإقبال عليها من البعض رغم أنه يدقّق في مفردات صحية تصدرها الجهات الرسمية الموثوقة ويعترض على وجود مواد غذائية مجازة ومرخّصة من خبراء الصحة العامة والتغذية في دائرة حكومية رسمية، ولكن عندما يذهب لتلك المطاعم أو يطلب منها، يتناولها بلا تدقيق وبلا حرج ولا سؤال وكأنها أتت إليه من ملائكة الرحمة".
وتابع: "هناك من يسلّم نفسه وصحته لمن يجهز له وجبات حمية يزعمون أنها صحية وهي مليئة بالزيوت المهدرجة كبديل للسمن الطبيعى أو المحليات الصناعية لتقليل السعرات الحرارية فقط، ولا يهتمون بالأثر الصحي".