كأنها أتتْ من ملائكة الرحمة.. "الخضيري": من يريد الصحة فليجهز طعامه بنفسه!

وأضاف: "مع ذلك تجد الإقبال عليها من البعض رغم أنه يدقّق في مفردات صحية تصدرها الجهات الرسمية الموثوقة ويعترض على وجود مواد غذائية مجازة ومرخّصة من خبراء الصحة العامة والتغذية في دائرة حكومية رسمية، ولكن عندما يذهب لتلك المطاعم أو يطلب منها، يتناولها بلا تدقيق وبلا حرج ولا سؤال وكأنها أتت إليه من ملائكة الرحمة".