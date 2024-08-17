أفضل مصادر البروتين.. بدائل "مهمة" تنافس اللحوم

يتوفّر البروتين في العديد من المصادر الحيوانيّة والنباتية، كما يوجد في بعض المكملات الغذائية التي يمكن تناولها كمصدر للبروتين، حيث تحتوي 100 جرام من صدور الدجاج على 25 جرامًا من البروتين، وتوفّر 100 جرام من سمك التونة 26 جرامًا من البروتين، فيما يحتوي 100 جرام من سمك السردين على 24 جرامًا من البروتين، ويوفر 100 جرام من لحم الخروف 25 جرامًا من البروتين.