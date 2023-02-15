قدمه تحولت إلى "عجينة".. رياضي يعلن إصابته بمرض خطير بدأ بجرح مفتوح

كشف الرياضي الأولمبي، لورانس أوكوي، في مقطع فيديو مصور على موقع "تيك توك"، أن ساقه تحولت إلى ما يشبه "العجينة" عند الضغط عليها، قبل أن يتضح له إصابته بمرض خطير.
وخلال المقطع، ظهر "أوكوي" وهو يضغط على ساقه، فتظهر عليها علامات كالحفر، وكأن جلده تحول إلى عجينة.
وبعد أسبوعين من نشر المقطع المصور، أعلن الشاب، البالغ من العمر 31 عامًا، أنه مصاب بالتهاب النسيج الخلوي، وهو عبارة عن عدوى جلدية يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، ولكن يمكن أن تكون مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بسرعة.
وقد يتسبب التهاب النسيج الخلوي في أمراض أكثر خطورة، مثل تعفن الدم والاضطرار إلى بتر الأعضاء في بعض الحالات.
وقال أوكوي: "لقد أصبت بعدوى تسمى التهاب النسيج الخلوي، وهي في الأساس بكتيريا تدخل إلى جسمك من جرح مفتوح".
ويعاني المريض بالتهاب النسيج الخلوي من عدد من الأعراض منها: درجة حرارة عالية جدًّا، والارتجاف، وسرعة ضربات القلب أو التنفس السريع، وبقع أرجوانية على البشرة (لكنها قد تكون أقل وضوحًا على الجلد البني أو الأسود)، والشعور بالدوار أو الإغماء.