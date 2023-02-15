قدمه تحولت إلى "عجينة".. رياضي يعلن إصابته بمرض خطير بدأ بجرح مفتوح

وبعد أسبوعين من نشر المقطع المصور، أعلن الشاب، البالغ من العمر 31 عامًا، أنه مصاب بالتهاب النسيج الخلوي، وهو عبارة عن عدوى جلدية يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، ولكن يمكن أن تكون مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بسرعة.