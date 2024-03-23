تحذير.. الإفراط في المكملات الغذائية و"فيتامين سي" يهدّد الكلى رغم خصائصه المعززة للمناعة

وأشارت إلى أن مكملات البروتين تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق اللياقة البدنية والأفراد الذين يسعون إلى بناء العضلات، ومع ذلك فإن الإفراط في تناول البروتين يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتك، بما في ذلك الكلى.