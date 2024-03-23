تحذير.. الإفراط في المكملات الغذائية و"فيتامين سي" يهدّد الكلى رغم خصائصه المعززة للمناعة

في محاولة البعض للحصول على صحة جيدة، يتمّ اللجوء للمكملات الغذائية، إلا أن أنواعًا معينة منها قد تهدّد صحة الكلى في حال تمّ الإفراط في تناولها.
وفي التفاصيل: أكدت خبيرة الصحة "كروتيكا نانافاتي" أن تناول جرعات عالية من "فيتامين سي" رغم خصائصه المعززة للمناعة وفوائده الصحية العامة؛ فمن الضروري توخي الحذر من الكميات الزائدة "أكثر من 2000 ملغ/ يوم"؛ حيث يمكن أن تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، وخاصة لدى الأفراد الذين يعانون من أمراض الكلى الموجودة مسبقًا.
وقالت "نانافاتي": إنه يمكن لحصوات الكلى، المعروفة بآلامها المؤلمة ومضاعفاتها المحتملة؛ أن تعيق المسالك البولية؛ مما يؤدي إلى الالتهابات وتلف الكلى؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وأشارت إلى أن مكملات البروتين تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق اللياقة البدنية والأفراد الذين يسعون إلى بناء العضلات، ومع ذلك فإن الإفراط في تناول البروتين يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتك، بما في ذلك الكلى.
وأكدت "نانافاتي" أن المستويات العالية من تناول البروتين يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تلف الكلى لدى الأفراد الذين يعانون من مشاكل الكلى.
وأوضحت "نانافاتي" أن الكلى تلعب دورًا في تصفية نواتج استقلاب البروتين، ويمكن أن يؤدي تناول البروتين المفرط إلى إضعاف عملية التصفية هذه؛ مما قد يؤدّي إلى تلف الكلى بمرور الوقت.
وشدّد على ضرورة قيام الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى الموجودة مسبقًا توخي الحذر والتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية قبل زيادة تناولهم للبروتين بشكل كبير.
كما ربطت "نانافاتي" بين بعض المكملات العشبية بتلف الكلى، تحتوي هذه الأعشاب على مركبات يمكن أن تكون سامة لخلايا الكلى؛ مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الكلى عند تناولها بجرعات عالية أو لفترات طويلة.
واختتمت "نانافاتي" قائلة: كما هو الحال مع مكملات "فيتامين سي" والبروتين، من الضروري إدراك أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم تأثير هذه المكملات العشبية على صحة الكلى بشكل كامل.