هذا وقتها المحدد.. 5 دقائق من المشي تُقلل خطر الإصابة بالسكري

وأعلن باحثون عن تجربة مهمة تمت في غينيا؛ حيث طُلب من بعض المشاركين في التجربة تناول الطعام ثم البقاء ثابتين بلا حركة؛ بينما طُلب من آخرين المشي دون بذل الكثير من الجهد، وبكثافة معتدلة. ثم قام الباحثون بتقييم نسبة السكر في الدم.