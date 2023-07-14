كمية السكر المسموح بها في اليوم لا تزيد على 25 جراماً

وتشير الطبيبة، إلى أن السكر مصدرٌ سريعٌ للحصول على الطاقة، لذلك يمكن تناول أي شيء من السكر في حالة العمل الفكري المكثّف، لكن من جانبٍ آخر لا تنصح بتناول الكثير من السكر.